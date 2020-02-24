Volkan Kazak: Yine hakemin tartışıldığı bir maç oldu

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kısa bir konuşma yapan Kazak, soru almayacağını belirterek, “Yine hakemin tartışıldığı bir maç oldu. Serdar Aziz’e yapılan pozisyonda VAR’a gitmemesi, Donk’a kırmızı kart verilmemesi… Hakemin oyuncularımızı baskı altına almak için söyledikleri şeyler var, bunun kayıtları da var. Benim söylediğim hiçbir şey sizi tatmin etmeyecek” ifadelerini kullandı.