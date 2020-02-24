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Ali Koç'un tribüne atlaması dünya basınında

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 20 yıl sonra yenildiği maçta kendisine gösterilen protestolara dayanamayan başkan Ali Koç, protokol tribününden taraftarların arasına atlamıştı. Koç'un bu hareketi dünya basınında da kendisine geniş yer buldu. Portekiz, İspanya, İtalya başta olmak üzere pek çok ülkede Ali Koç'un gösterdiği reaksiyon manşetlere taşındı.
24.02.2020

Portekiz'de yayın yapan A Bola Gazetesi, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı." ifadeleriyle haberi okuyucularına duyurdu.

Portekiz'de yayın yapan bir başka gazete olan O Jogo da Ali Koç'un davranışını paylaştı. O Jogo'daki haberde, "İnanılmaz! Fenerbahçe Başkanı kendi taraftarlarıyla yüzleşmek için protokolden atladı." ifadelerine yer verildi.

İspanya'da yayın yapan dünyaca ünlü Marca ve AS gazeteleri de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tepkisini haberleştirdi. AS Gazetesi, "Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı" dedi. Marca Gazetesi ise "Türkiye'de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı... Taraftarlarla tartıştı!" diyerek haberi okuyucularına duyurdu.

Ali Koç'un maç sonrası gösterdiği reaksiyon İtalya'da da gündem oldu. La Gazetta Dello Sport, "Taraftar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti" diyerek olay anına ilişkin videoyu paylaştı.

Belçika'da yayın yapan Walfoot ise "Derbide kaybettikten sonra Fenerbahçe Başkanı, taraftarlarla kavga etti" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, Avrupa kıtası dışında Amerika'da da haberlere konu oldu.

Deportes RCN, "Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı." ifadeleriyle haberi okuyucularına iletti.

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