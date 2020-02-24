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Ersun Yanal: İstifa etmedim
Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, istifa ettiğine yönelik haberleri yalanladı.
24.02.2020
Sarı-lacivertli ekipte Kadıköy'deki mağlubiyetin şoku yaşanırken, teknik direktör Ersun Yanal'ın istifa ettiği yönünde haberler çıktı.
Galatasaray maçının bitiminden 2 saat sonra stattan özel aracıyla ayrılan Yanal,görevinden ayrıldığı yönündeki haberleri yalanladı.
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç'e ulaşan tecrübeli teknik adam, istifa etmesinin söz konusu olmadığı belirterek çıkan haberleri yalanladı.
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