03 Eylül 2019, Salı

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Volkan Demirel'den futbola veda!

Uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel futbola veda etti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Volkan Demirel'in bundan sonra teknik ekipte görev alacağı belirtildi.
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