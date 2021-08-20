20 Ağustos 2021, Cuma
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Helsinki galibiyeti sonrası Fenerbahçe'den taraftara transfer müjdesi!
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup etti ve rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Transfer konusunda taraftarlarına seslenen Koç, "4 transfer yapmayı düşünüyoruz." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
20.08.2021
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