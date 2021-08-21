Fenerbahçeli Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya için dikkat çeken değerlendirme! "Henüz çok erken"

A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Sabah Sporu programında Fenerbahçe'nin genç yıldızları Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya'nın performanslarını değerlendirdi. Uluç, "Geleceğin yıldızları demek için çok erken. Daha öncesinde de benzer profillerle karşılaştık ama devamını getirmekte zorlandılar. İki oyuncunun da gelecekleri çok parlak." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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