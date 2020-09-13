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Vedat Muriqi'den transfer açıklaması! "Geri dönersem..."

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, havaalanında flaş açıklamalarda bulundu. Kosovalı forvet "Geri dönersen bu kulüp Fenerbahçe mi olur?" sorusuna, "Bu çok iddialı bir cevap olur. Futbol bu, ne olacağı belli olmuyor. Şu an için bunu düşünmek yerine Avrupa'da kalıcı olmak ve iyi işler yapmak istiyorum" cevabını verdi.
13.09.2020
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Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, havaalanında açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki forvetin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İnşallah İtalya'da Türkiye'yi ve Kosova'yı temsil etmeye çalışacağım. Lazio'yu tercih etmemin sebebi beni çok istediler ve oyun stillerinin bana çok uygun olduğunu gördüm. Yeni bir takıma gidiyorum. Burada daha başarılı olup, dünyanın mega büyük kulüplerinde oynamak isterim. Kendimi Lazio'nun oyun sistemine uygun hissediyorum. Çift forvetle oynuyorlar ve bana ihtiyaçları olduğunu söylediler."

Muriqi, ''Türkiye'ye geri dönersen geleceğin kulüp tekrardan Fenerbahçe olur mu?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

''Bu çok iddialı bir cevap olur. Futbol bu, ne olacağı belli olmuyor. Şu an için bunu düşünmek yerine Avrupa'da kalıcı olmak ve iyi işler yapmak istiyorum.''

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