01 Nisan 2020, Çarşamba

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Vedat Muriqi: Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, vefa kampanyası ve evde geçirdiği günlerle ilgili konuştu. Vefa kampanyasından sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu'nun bahsettiğini belirten Muriqi, "Hepimiz bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Türk insanı olarak zor zamanlarda el uzatmada bir numarayız." dedi.
01.04.2020
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