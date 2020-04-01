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Fenerbahçeli futbolculardan 'Evde kal' çağrısı

Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile corona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
01.04.2020
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Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayınlanan videoda konuşan Fenerbahçeli oyuncular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken önlemlere dikkati çekti.

Videoda sosyal mesafeye uyma, ellerin yıkanması, kişisel eşyaların ortak kullanılmaması, odaların havalandırılması, bol sıvı tüketilmesi, dışarı çıkılması gereken durumlarda maske takılması gibi uyarılar yapıldı.

Kaptan Emre Belözoğlu, "Korona virüse karşı mücadelede gecesini gündüzüne katan doktorlarımız ve tüm sağlık personellerimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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