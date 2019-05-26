26 Mayıs 2019, Pazar
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Vedat Muriqi Fenerbahçe yolunda
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda Fenerbahçe yönetimiyle yarın bir araya gelip görüşeceklerini açıkladı.
26.05.2019
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