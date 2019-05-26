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Vedat Muriqi Fenerbahçe yolunda

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda Fenerbahçe yönetimiyle yarın bir araya gelip görüşeceklerini açıkladı.
26.05.2019

Vedat Muriqi Fenerbahçe yolunda Vedat Muriqi Fenerbahçe yolunda 26.05.2019
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