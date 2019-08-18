18 Ağustos 2019, Pazar
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Vedat Muriç: "Şampiyonluktan başka hedefimiz yok"
Fenerbahçeli Vedat Muriç, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir ile oynayacakları maç öncesi kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Muriç, yeni sezonda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
18.08.2019
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