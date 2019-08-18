18 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de hedef 4. yıldız
Sezonu Gazişehir Gaziantep sınavıyla açacak olan Fenerbahçe, yaz döneminde kadrosunda önemli revizyona gitti. Şu ana kadar 9 transfer yapan sarı lacivertli ekip, hücum hattını tamamen değiştirdi.
18.08.2019
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