18 Ağustos 2019, Pazar

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Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de açıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi ​Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak.
18.08.2019

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