Vedat Muriç hız kesmedi
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, gollerine milli takımdada devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı futbolcu, lige hızlı bir giriş yapmıştı. Vedat Muriç, ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep, ikinci haftada ise Medipol Başakşehir filelerini havalandırmıştı. Golcü futbolcu milli maç arasında da boş durmadı.
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde A gurubunda bulunan Kosova'nın Çekya'yı 2-1 yendiği maçta Vedat Muriç, takımının ilk golünü attı. Muriç, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde daha önce Bulgaristan deplasmanında bir gol kaydetmişti. Fenerbahçe teknik heyetide Vedat Muriç'in Alanyaspor ile oynanacak mücadele öncesinde formunu sürdürmesinden dolayı memnun oldu. Vedat Muriç, Kosova'nın Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde salı günü İngiltere ile deplasmanda oynayacağı maçta da forma giyecek.
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