Fenerbahçe taraftarları transferlerden memnun mu?

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok önemli isimle güçlendiren Fenerbahçe'de taraftarlar yapılan transferlerden memnun mu? Sarı lacivertli taraftar, Volkan Demirel'in takımdaki yeni görevi hakkında ne düşünüyor? Sol bek transferinin yapılmaması sorun yaratır mı? A Spor, Fenerbahçe taraftarlarının nabzını tuttu...