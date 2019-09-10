Vedat Muriç Avrupa'nın radarında

Fenerbahçe formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapan ve milli formayla bunu devam ettiren Vedat Muriç, birçok Avrupa takımının radarına girdi.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve kısa sürede büyük verim aldığı Vedat Muriç, milli formaylada parlamaya devam ediyor. Golcü oyuncunun Euro 2020 Elemeleri grup maçında Çekya'ya karşı attığı gol ülkesine 2-1'lik kritik bir galibiyet kazandırdı. Kariyerinin en verimli dönemini geçiren Muriç, bu performansıyla Avrupa'dan birçok kulübün de radarına girdi. Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol atan ve performansıyla alkış alan Vedat, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de 1 gol atarak maçın kahramanı oldu.

Kosovalı golcüyü izlemek için Tottenham, Napoli, Fiorentine ve Lazio'nun Çekya maçına temsilci gönderdiği, bu kulüplerin hazırlanacak temsilci raporlarına göre oyuncuyla ilgili harekete geçebileceği ifade edildi. Vedat'ı yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euroya alan Fenerbahçe oyuncuyu elden çıkarmayı düşünmüyor. Yönetimin çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcüyü gelecek yılda takımda tutmayı planladığı kaydedildi. Kosova basını ise "Muriç eşsiz bir pırlanta gibi ve katkısı her geçen gün artıyor. Ona Zlatan benzetmesi yapılıyor ve o da bunu hakediyor." ifadelerini kullandı.