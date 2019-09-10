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Ersun Yanal'dan şampiyonluk mesajı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılını kutladı. Yanal, konuşmasında şampiyonluk mesajıda verdi.
10.09.2019
Ersun Yanal, konuşmasında " Bir ülkenin geleceğine karşı konuşmak heyecan verici. Bugün geleceğin ta kendisi olan çocuklarımız ve gençlerimiz, bir de Fenerbahçe arması altında eğitim görüyorsa heyecanlanmamak gerçekten mümkün değil. Bu ülke kadar bu cumhuriyet kadar önemlisiniz Çünkü onlar budan sonra sizsiniz. O yüzden ne zaman nerede olursanız olun Tıpkı Başkanım tıpkı camiam gibi ben de yanınızda olacağım. En güzel şampiyonluklarımız heniz kazanamadıklarımızdır. En büyük Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
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