25 Şubat 2019, Pazartesi
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Ünlülerle derbi sohbeti
A Spor, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak dev derbi için miktofonu ünlülere uzattı. İşte Esra Erol ve Eda-Metin Özülkü çiftinden derbi tahminleri...
25.02.2019
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