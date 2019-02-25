Tolgay Arslan'a derbi öncesi gönderme

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesi Güven Taner ve Selim Soydan, A Spor'da yayınlanan Derbi Günü programında değerlendirmelerde bulundu. Güven Taner, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın siyah beyazlı ekipteki günleri hakkında konuşurken yaşanan 'dürüm' meselesi konusunda da "Ben şimdi burada acımdan ölüyor olsam burada eğilip masa altında dürüm ısıramam çünkü işime saygım var" diyerek gönderme yaptı.