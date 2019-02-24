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Ünlü isimlerin derbi görüşleri

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi futbola yakından ilgi duyan ve karşılaşmayı heyecanla bekleyen ünlü isimlere görüşlerini sorduk. izliyoruz...
24.02.2019

Ünlü isimlerin derbi görüşleri Ünlü isimlerin derbi görüşleri 24.02.2019
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