Ümraniyespor'un Fenerbahçe maçında attığı golden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin 90+8. dakikasında ev sahibi ekibin Umut Nayir ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonu çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Glumac, hakemin gözünün önünde Batshuayi'ye faul yapıyor. Hakem bunu nasıl göremez! VAR'ı bekliyor. Futbolu bilmiyor, oyna diyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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