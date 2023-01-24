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Ümraniyespor'un Fenerbahçe maçında attığı golden önce faul var mı? Erman Toroğlu yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin 90+8. dakikasında ev sahibi ekibin Umut Nayir ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu pozisyonu çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Toroğlu, "Glumac, hakemin gözünün önünde Batshuayi'ye faul yapıyor. Hakem bunu nasıl göremez! VAR'ı bekliyor. Futbolu bilmiyor, oyna diyor." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

24 Ocak 2023 | 00:00
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