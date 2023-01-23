FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan olay sözler! "Arda Güler girerse iyi oynar diye korkuyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Senin orta sahada oynatmadığın çocuktan daha teknik bir oyuncun yok. Sen inat ediyorsun oynatmamak için. Şimdi çekiniyor oynatmaya. Çocuk iyi oynarsa "Bu adamı neden oynatmadın?" diyeceklerini düşünüyor" ifadelerini kullandı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
"Girerse iyi oynar diye korkuyor" 23 Ocak 2023 | 12:00
00:50
"Dünya Kupası F.Bahçe için milattı" 23 Ocak 2023 | 12:00
01:10
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! 23 Ocak 2023 | 12:00
02:43
F.Bahçe'de sol beke 2 aday! 20 Ocak 2023 | 12:00
01:45
Canlı yayında flaş sözler! "Jesus'un sıkıntıları bundan kaynaklı..." 20 Ocak 2023 | 12:00
08:38
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Aboubakar sözleri! 19 Ocak 2023 | 12:00
04:31
F.Bahçe-Rizespor maçına dair tüm bilgiler! 19 Ocak 2023 | 12:00
01:36
Dikkat çeken yorum! "Zamana ihtiyacı var" 16 Ocak 2023 | 12:00