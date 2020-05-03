03 Mayıs 2020, Pazar

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Ümit Özat'tan harika türkü performansı

Fenerbahçe ve milli takımda gösterdiği performansla adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıran ve şu anda Bosna Hersek'in Celik Zenica takımını çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, fotomac.com.tr'nin konuğu oldu. Instagram hesabındaki canlı yayına katılan 43 yaşındaki teknik adam, söylediği türküyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
03.05.2020
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