02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Mehmet Topuz: Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım
Eski Fenerbahçeli Mehmet Topuz, sarı-lacivertli ekibe transferi ve futbol kariyerini noktalama süreciyle ilgili itiraflarda bulundu. Topuz, "Antrenmanda Bruno Alves'e tekme tokat daldım. Bu olaydan sonra Fenerbahçe ile olan tüm bağlarım koptu." dedi.
02.05.2020
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