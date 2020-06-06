06 Haziran 2020, Cumartesi

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Turgay Demir: Fenerbahçe ilk 4'e girerse şaşırmam

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, Süper Lig'de bitime 8 hafta kala 40 puanla 7. sırada yer alan sarı-lacivertlilerle ilgili "Fenerbahçe ligi ilk 4'te bitirirse şaşırmam. Bu dönemde takımı iyi korudular." dedi.
06.06.2020
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