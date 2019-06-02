02 Haziran 2019, Pazar

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Transfer parası Eljif Elmas'tan

Fenerbahçe'nin yetenekli yıldızı Eljif Elmas'ın talipleri gün geçtikçe artıyor! Ruslar ve İtalyanlar genç orta sahayı transfer etmekte için çok istekli. Zenit ve Napoli'nin Eljif için ödemeye hazırlandıkları ücretler de ortaya çıktı. Sarı lacivertli kulüp onay verir ve Eljif giderse, elde edilecek para yapılacak transferlere kullanılacak.
02.06.2019

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