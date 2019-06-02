Fenerbahçe'den İrfan Can atağı

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun ardından Başakşehir'in kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 5 milyon euro teklif ettiği, Başakşehir'in ise 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi.