03 Haziran 2019, Pazartesi

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Soldado Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren İspanyol forvet Roberto Soldado, sarı lacivertli takımdan ayrıldığını sosyal medyadan yayınladığı bir paylaşımla duyurdu.
03.06.2019

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