Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique İstanbul'a geliyor!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertli takımın Portekiz ekibi Santa Clara'dan renklerine bağladığı Lincoln Henrique, İstanbul'a geliyor. 23 yaşındaki futbolcunun 18.30'da İstanbul'da olacağı öğrenildi.
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