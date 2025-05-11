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TRANSFER HABERİ - Galatasaray istiyordu! Fenerbahçe devreye girdi

Son dakika spor haberleri: Uzun süredir Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız isim için Fenerbahçe resmen devreye girdi. Bu transfer kapışması yaz dönemine damga vurak gibi duruyor. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

11 Mayıs 2025 | 14:27
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