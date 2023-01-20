TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den David Jurasek ve Matias Vina hamlesi!
Fenerbahçe transfer haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya, sol bek transferi için girişimlerini hızlandırdı. Konuyla ilgili olarak konuşan A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin David Jurasek ve Matias Vina için girişimlerde bulunduğunu söyledi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
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