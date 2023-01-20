FENERBAHÇE HABERLERİ - Levent Tüzemen'den flaş yorum! "Jorge Jesus'un sıkıntıları bundan kaynaklı..."
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Tek maça geldiği zaman 3 tane 11 çıkaran Jesus'un o tek maçtaki 11'leri doğru saptaması lazım. Şimdi tartışılıyor bu niye oynamıyor diye. Bunların hiçbiri tartışılmıyordu daha önce. Oynamak zorunda olan bir oyuncu kulübedeyse bu sıkıntı yaratıyor. Jesus'un sıkıntıları bundan kaynaklı" ifadelerini kullandı.
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