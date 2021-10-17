Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan Ali Şansalan yorumu!

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Aslında maç 11'e 11 iken maçta biz üstündük, biz daha ağır basıyorduk. Hakemin kararından sonra 10 kişi olmak bizi zorladı, savunmada iyiydik aslında ama hücum yapmakta zorlandık. Hakemin verdiği diğer karardan dolayı ise maçı kaybettik." dedi. İşte o sözler... (FB spor haberleri)

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