28 Şubat 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Erman Toroğlu: Bugünkü kadro Erol Bulut'un kadrosu değil
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç öncesinde sarı-lacivertlilerin ilk 11'ini değerlendirdi. Toroğlu, "Bugünkü kadro Erol Bulut'un kadrosu değil" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri (TS-FB haberleri)
28.02.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Terim'den derbi yorumu! "Her şeye hazırlıklıyız..."
- Derbi öncesi flaş istatistik! "F.Bahçe ilk golü..."
- Usta yorumcudan şok sözler! "İstifasını bekliyorum"
- GOL | Dortmund 2 - 0 Bielefeld
- Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Öncesi Değerlendirmeler / A Spor - Son Sayfa 27.02.2021
- Toroğlu: Bugünkü kadro Erol Bulut'un kadrosu değil
- Kadroya alınmadı! Yollar ayrılıyor mu?
- F.Bahçe Trabzonspor maçı için stadyuma hareket etti
- Trabzonspor F.Bahçe maçı için stadyuma ulaştı
Daha Fazla Gör
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi
- Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi