TRABZONSPOR - FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu: İlk yarıyı izleyemeyenler...
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bu maçın ilk yarısını izlemeyenler için büyük bir kayıp yok. Rahat rahat ikinci yarıyı izleyebilirler. King'in vuruşu dışında maçta hiçbir şey yok." dedi. | Trabzonspor - Fenerbahçe haberleri (TS - FB spor haberi)
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