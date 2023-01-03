Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı?
Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Antalyaspor'un 90+8. dakikada iptal edilen golünü yorumladı. Toroğlu, "Wright, Osayi'yi engellemiyor. Geçiniz ya bırakın ya! Bir şey bulmak için aranıyorsunuz. Güldürmeyin bırakın bu işleri. Pozisyonda engelleme, kıl dönme falan yok. Bırakın bu işleri" dedi. | Fenerbahçe haberleri
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