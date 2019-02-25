25 Şubat 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a hareket etti

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Beşiktaş bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki ekip arasındaki 349. randevu için yüzlerce Fenerbahçe taraftarları Kadıköy'den otobüslerle Vodafone Park'a hareket etti.
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