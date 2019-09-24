Tolga Ciğerci'den derbi yorumu

Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Tolga Ciğerci, hafta sonunda oynanacak dev derbi ile olarak "Ben Fenerbahçe'deyim. orası artık beni ilgilendirmiyor. Derbide tabii ki hedefimiz 3 puan. Galatasaray maçına iyi çalışıp, orada da iyi bir maç çıkartarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Form durumuyla ilgili konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. maç oynadıkça her geçen gün üstüne koyarak performansım daha iyi olacak" dedi.

Tolga Ciğerci, orta sahada forma rekabetinden çekinmediğini belirterek bunun takım için bir avantaj olduğunu söyledi.

Tolga, takımdaki bireysel hatalar için "Futbol hatalar oyunudur. önemli olan hatalardan ders çıkarmak. İyi ki bu hatalar sezon başında oluyor. Önümüzdeki maçlarda her şeyi daha iyi yapalım diye çalışıyoruz" diye konuştu...

27 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu ve Luis Gustavo ile birbirlerine alışmaya başladıklarını belirterek "Emre Belözoğlu ve Gustavo ile birlikte oynamak bizlere güven veriyor. Ortada iki lider oyuncuyla oynayınca tüm takım o güveni hissediyor" dedi.