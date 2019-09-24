24 Eylül 2019, Salı

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Juventus Vedat Muriç için geliyor

Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çeken Fenerbahçeli Vedat Muriç son olarak Juventus'un radarına takıldı. Transfer döneminde hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin gündemine gelen Muriç, sarı lacivertli ekibe imza atmıştı. Sadece Türkiye'deki futbolseverlerin değil, Avrupa'nın dev kulüplerinin de gözü cumartesi günü oynanacak derbide Vedat Muriç'in üzerinde olacak.
24.09.2019

Muriç'in, Tottenham, Napoli ve Lazio'dan sonra bir başka dünya devi Juventus'un da dikkatini çekti. Juventus'un Kosovalı golcü için Galatasaray-Fenerbahçe derbisine gözlemci göndereceği ve Muriç hakkında teknik direktör Sarri'ye detaylı bir rapor sunulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi ise, 25 yaşındaki golcü oyuncuyu sezon sonuna kadar kesinlikle satmayı düşünmüyor. Başarılı performansını sürdürmesi durumunda sarı lacivertli kulübe rekor bonservis kazandırması beklenen Muriç'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor.

Fenerbahçe ile 5 süper lig maçında da 90 dakika sahada kalan vedat muriç 3 gol, 1 asiste imza attı.

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