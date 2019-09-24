24 Eylül 2019, Salı
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Eljif Elmas antrenmanda klasını konuşturdu
Fenerbahçe'den Napoli'ye rekor ücretle transfer olan Eljif Elmas, antrenmanda eksiden attığı gol ile göz doldurdu.
24.09.2019
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