Tiago Çukur Fenerbahçe için İstanbul'da
Tiago Çukur, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul’da. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki için Watford'a 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
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