Talisca, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Fenerbahçeli taraftarların sabırsızlıkla beklediği Anderson Talisca İstanbul'a geldi. İşte sarı lacivertlilerin yeni transferi Talisca'nın İstanbul'daki ilk görüntüleri...
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