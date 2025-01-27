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Talisca, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçeli taraftarların sabırsızlıkla beklediği Anderson Talisca İstanbul'a geldi. İşte sarı lacivertlilerin yeni transferi Talisca'nın İstanbul'daki ilk görüntüleri...

27 Ocak 2025 | 21:39
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