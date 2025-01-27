Anderson Talisca, Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Talisca'yla 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Yıldız isim bugün (26 Ocak) İstanbul'a gelecek. PROFİLİNİ GÜNCELLEDİ Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.
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