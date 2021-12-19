19 Aralık 2021, Pazar
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Takım Oyunu'nda güldüren arka 5'li yorumu!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele öncesi Takım Oyunu programında sarı-lacivertlilerin takım otobüsündeki arkada oturan 5 futbolcuya değinildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Arka 5'li tehlikelidir" derken, usta yorumcu Gürcan Bilgiç ise "Arka 5'li sana maç aldırır" ifadelerini kullandı. İşte o anlar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
19.12.2021
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