FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe tribünlerinden büyük tepki! "Ali Koç istifa"

Yılın son derbisinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Dev maçın bitiş düdüğü ile beraber Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yoğun tepki vardı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul detayları Kadıköy'den aktardı. Kul, "Son düdüğe yaklaşırken Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a tepki göstermeye başladı ve Ali Koç istifa şeklinde tepki gösterdiler." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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