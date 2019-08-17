17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Süper Lig'de rekorların takımı Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig'de kırdığı rekorlarla dikkat çekiyor. Sarı lacivertli takım, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.
17.08.2019
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