17 Ağustos 2019, Cumartesi

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Frey'in yeni adresi Nürnberg

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda düşünülmeyen İsviçreli forvet Michael Frey, Nürnberg'e kiralanıyor.
17.08.2019

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