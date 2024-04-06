FENERBAHÇE HABERLERİ | O yıldız için flaş sözler! "En azından koşuyor"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Bu mücadele ardından sarı-lacivertlilerde Rade Krunic için A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar'dan çarpıcı yorumlar geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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