Fenerbahçe'nin futbolcusu Serdar Dursun Mekke'de hurma dağıttı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Serdar Dursun, ibadetini yerine getirmek için gittiği Mekke'de halka hurma dağıttı. İşte o anlar...
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