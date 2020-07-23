23 Temmuz 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Süleyman Hurma: Oyuncularımızla ilgilenen bazı kulüpler var
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'te forma giyen Brahim Darri ile ilgilendiği öne sürülmüştü. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, takımdaki futbolculara gelen teklifleri açıklarken, "Oyuncularımızla ilgilenen bazı kulüpler var. Bir hafta sonra neyin ne olduğunu hepsini söylerim" ifadelerini kullandı.
23.07.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- GOL | Turgutluspor 0-1 Esenler Erokspor
- Sabah Sporu - 23/07/2020
- Galatasaray yönetimi Terim ile görüştü
- UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması
- Fenerbahçe'den Osayi'ye 2.5 milyon Euro
- GOL | Turgutluspor 1-1 Esenler Erokspor
- Kerem G.Saray taraftarını heyecanlandırdı
- "Oyuncularımızla ilgilenen bazı kulüpler var"
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı